Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

"У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу", - закликали у ЗСУ.