На Київщині розпочалися військові навчання: людей просять не повідомляти про переміщення техніки
У Києві та Київській області з 23 по 25 травня відбуватимуться військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.
"У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу", - закликали у ЗСУ.
- Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що більшість західного озброєння ЗСУ опановують за 2 тижні, важкі зразки – до двох місяців. Українські військові дуже вмотивовані, що зменшує тривалість їхнього навчання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.97
- Актуальне
- Важливе