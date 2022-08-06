На Київщині селищний голова Пісківки каже, що священик УПЦ (МП) у супроводі охоронців погрожував йому зброєю

Селищний голова Пісківки, що у Бучанському районі Київської області, Володимир Луцков повідомив про отримані ним у суботу, 6 серпня 2022 року, погрози фізичною розправою від місцевого священика церкви Московського патріархату Георгія Юрчука. Як стверджує у себе на фейсбуці голова, той з'явився до нього додому у супроводі воєнізованої охорони.

"Сьогодні 6 серпня 2022 року, близько 15 години в житло на території Спортцентру, де я мешкаю з своєю дружиною, увірвався московський піп Георгій Юрчук у супроводі воєннізованої охорони "Титан". Погрожуючи зброєю, примушували до "мирного вирішення" релігійного питання", - зазначає Луцков.

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Йдеться про подальшу діяльність УПЦ (МП) та особисто Юрчука у Пісківці.

При цьому селищний голова оприлюднив фото візитерів, де видно священика, а також чоловіків у камуфляжній формі з вогнепальною зброєю.

Сьогоднішню розмову Луцков називає "черговим доказом того, що, так звана УПЦ, є нічим іншим, як останнім надійним прихистком "руського міра" у нашій державі в цілому та у нашій громаді, зокрема".

"Я не боюся ані погроз, ані залякувань, але ця ситуація неприйнятна і неприпустима, та в жодному разі не має повторитися, то ж я маю намір звернутися у відповідні органи для притягнення до відповідальності винних", - наголошує селищний голова Пісківки.

Справа у тому, що 4 серпня депутати об'єднаної громади Пісківки висловилися проти УПЦ (МП). Їх підтримують жителі селища, що зібрали підписи та неоднарозово проводили мітинг з цього приводу.

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На те ж, що сталося 6 серпня, вже відреагували правоохороцні та політики.

У коментарях до посту Луцкова пресофіцер Бучанського райуправління Нацполіліції Аліна Гузь повідомляє, що "за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального Кодексу України (погроза вбивством)".

"На даний час проводиться досудове розслідування, в ході якого, діям усіх учасників події буде надано правову оцінку", - наголошує вона.

Обрана від цієї частини Київщини (округ №96) народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, своєю чергою, просить міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та начальника Головного управління Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова "звернути увагу на це повідомлення голови Пісківської громади, що на Київщині".

Очільник Російської православної церкви, патріарх Московський Кирило всебічно підтримує російську агресію.

Таку ж позицію зазвичай займають його люди на окупованих територіях.

Зокрема, митрополит Ізюмський та Куп'янський Української православної церкви Московського патріархату Єлисей (Іванов Олег Олександрович) благословив на "добрі справи" головного колаборанта Харківської області Віталія Ганчева.

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