На Київщині селищний голова Пісківки каже, що священик УПЦ (МП) у супроводі охоронців погрожував йому зброєю
Нацполіція відкрила провадження й з'ясовує усі обставини
Селищний голова Пісківки, що у Бучанському районі Київської області, Володимир Луцков повідомив про отримані ним у суботу, 6 серпня 2022 року, погрози фізичною розправою від місцевого священика церкви Московського патріархату Георгія Юрчука. Як стверджує у себе на фейсбуці голова, той з'явився до нього додому у супроводі воєнізованої охорони.
"Сьогодні 6 серпня 2022 року, близько 15 години в житло на території Спортцентру, де я мешкаю з своєю дружиною, увірвався московський піп Георгій Юрчук у супроводі воєннізованої охорони "Титан". Погрожуючи зброєю, примушували до "мирного вирішення" релігійного питання", - зазначає Луцков.
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Йдеться про подальшу діяльність УПЦ (МП) та особисто Юрчука у Пісківці.
При цьому селищний голова оприлюднив фото візитерів, де видно священика, а також чоловіків у камуфляжній формі з вогнепальною зброєю.
Сьогоднішню розмову Луцков називає "черговим доказом того, що, так звана УПЦ, є нічим іншим, як останнім надійним прихистком "руського міра" у нашій державі в цілому та у нашій громаді, зокрема".
"Я не боюся ані погроз, ані залякувань, але ця ситуація неприйнятна і неприпустима, та в жодному разі не має повторитися, то ж я маю намір звернутися у відповідні органи для притягнення до відповідальності винних", - наголошує селищний голова Пісківки.
Справа у тому, що 4 серпня депутати об'єднаної громади Пісківки висловилися проти УПЦ (МП). Їх підтримують жителі селища, що зібрали підписи та неоднарозово проводили мітинг з цього приводу.
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На те ж, що сталося 6 серпня, вже відреагували правоохороцні та політики.
У коментарях до посту Луцкова пресофіцер Бучанського райуправління Нацполіліції Аліна Гузь повідомляє, що "за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального Кодексу України (погроза вбивством)".
"На даний час проводиться досудове розслідування, в ході якого, діям усіх учасників події буде надано правову оцінку", - наголошує вона.
Обрана від цієї частини Київщини (округ №96) народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, своєю чергою, просить міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та начальника Головного управління Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова "звернути увагу на це повідомлення голови Пісківської громади, що на Київщині".
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