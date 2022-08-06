Ткаченко закликав призупинити членство РПЦ у Всесвітній раді церков

Про це урядовець повідомив сьогодні, 6 серпня 2022 року, у своєму офіційному telegram-каналі.

"Дякую очільникові Всесвітньої ради церков (ВРЦ) отцю Іоану Сауці та його заступникові Одайру Педрозо Матеусу за візит до Києва та підтримку України", - подякував він.

Також він зазначив, що радий, що голос українського духовенства прозвучить під час 11-тої Асамблеї ВРЦ, що 31 серпня ‒ 8 вересня пройде в Німеччині.

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Ткаченко наголосив, що РФ використовує культуру для трансляції пропаганди свого злочинного режиму, саме тому він вбачає доцільним виключення або принаймні призупинення членства представників Росії в якомога ширшому спектрі культурних програм і міжнародних асоціацій.

"Це і спосіб заблокувати канали дезінформації, і потужний сигнал, що весь цивілізований світ вимагає від росії припинити цю жахливу неспровоковану війну. Призупинення членства РПЦ у ВРЦ до повного відведення російських військ з території України могло б стати саме таким сигналом", - наголосив міністр.

Очільник Російської православної церкви, патріарх Московський Кирило всебічно підтримує російську агресію.

Таку ж позицію зазвичай займають його люди на окупованих територіях.

Зокрема, митрополит Ізюмський та Куп'янський Української православної церкви Московського патріархату Єлисей (Іванов Олег Олександрович) благословив на "добрі справи" головного колаборанта Харківської області Віталія Ганчева.

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