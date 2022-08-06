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Ткаченко закликав призупинити членство РПЦ у Всесвітній раді церков

6 серпня, 2022 субота
19:01
Культура

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко визнав доцільним виключення або призупинення членства представників РФ в якомога ширшому спектрі культурних програм і міжнародних асоціацій

Про це урядовець повідомив сьогодні, 6 серпня 2022 року, у своєму офіційному telegram-каналі.

"Дякую очільникові Всесвітньої ради церков (ВРЦ) отцю Іоану Сауці та його заступникові Одайру Педрозо Матеусу за візит до Києва та підтримку України", - подякував він.

Також він зазначив, що радий, що голос українського духовенства прозвучить під час 11-тої Асамблеї ВРЦ, що 31 серпня ‒ 8 вересня пройде в Німеччині.

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Ткаченко наголосив, що РФ використовує культуру для трансляції пропаганди свого злочинного режиму, саме тому він вбачає доцільним виключення або принаймні призупинення членства представників Росії в якомога ширшому спектрі культурних програм і міжнародних асоціацій.

"Це і спосіб заблокувати канали дезінформації, і потужний сигнал, що весь цивілізований світ вимагає від росії припинити цю жахливу неспровоковану війну. Призупинення членства РПЦ у ВРЦ до повного відведення російських військ з території України могло б стати саме таким сигналом", - наголосив міністр.

  • Очільник Російської православної церкви, патріарх Московський Кирило всебічно підтримує російську агресію.
  • Таку ж позицію зазвичай займають його люди на окупованих територіях.
  • Зокрема, митрополит Ізюмський та Куп'янський Української православної церкви Московського патріархату Єлисей (Іванов Олег Олександрович) благословив на "добрі справи" головного колаборанта Харківської області Віталія Ганчева.

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РПЦ
Німеччина
війна з Росією
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