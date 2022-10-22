На Київщині сили ППО збили кілька ракет, які летіли на столицю
У суботу 22 жовтня у Київській області силами протиповітряної оборони було збито кілька російських ракет
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у telegram.
"Ракету окупантів збили над одним із районів Київщини. Потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву. Дякуємо Силам протиповітряної оборони за відмінну роботу!" - написав Нєбитов.
Міський голова столиці Віталій Кличко додав, що над Київською областю було збито кілька ракет.
"Кілька ракет, що летіли на Київ, збили в області сили ППО. Дякуємо нашим захисникам!", - написав Кличко.
- 22 жовтня над Буковиною літак ЗСУ збив ворожу ракету.
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