На Київщині сили ППО збили кілька ракет, які летіли на столицю

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у telegram.

"Ракету окупантів збили над одним із районів Київщини. Потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву. Дякуємо Силам протиповітряної оборони за відмінну роботу!" - написав Нєбитов.

Міський голова столиці Віталій Кличко додав, що над Київською областю було збито кілька ракет.

"Кілька ракет, що летіли на Київ, збили в області сили ППО. Дякуємо нашим захисникам!", - написав Кличко.

22 жовтня над Буковиною літак ЗСУ збив ворожу ракету.

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