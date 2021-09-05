На Київщині стався вибух на цукровому заводі, є постраждалі
У Київській області, внаслідок вибуху на цукровому заводі у селищі Гребінки, постраждало п'ятеро людей
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у facebook.
Паровий вибух стався у неділю, 5 вересня, близько 16:00. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Білоцерківського РУП. За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів.
Відомо, що серед постраждалих 5 людей, 2 з яких госпіталізували до столичної лікарні. Інших постраждалих доставили до Білоцерківської міської лікарні № 2. В якому стані потерпілі наразі невідомо.
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