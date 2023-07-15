На Київщині у річці втопився 9-річний хлопчик

Читайте також:

Після значних втрат під час контрнаступу Україна змінила свою тактику, - NYT

Переселенці, які перебувають за кордоном без вагомих причин, не отримуватимуть виплати від держави

Україна буде в НАТО після перемоги у війні і Альянс зробить все, що цю перемогу наблизити, - Піонтковський