На Київщині у річці втопився 9-річний хлопчик
У суботу, 15 липня, 9-річний хлопчик втопився у річці Рось
Про це повідомила поліція Київщини.
Поліціянтам повідомили про зникнення дитини о 16:50 суботи. Востаннє хлопчика бачили поблизу річки Рось. Його речі виявили на березі. На пошуки 9-річного хлопчика відправились поліцейські, працівники ДСНС та небайдужі громадяни.
О 20:39 стало відомо, що водолази виявили тіло дитини за 12 метрів від берега.
Поліціянти Київщини документують наслідки нещасного випадку.
- Уночі 15 липня у гуртожитку Вінницького національного аграрного університету стався вибух, внаслідок чого загинув 39-річний чоловік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе