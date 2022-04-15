На Київщині виявили уже 900 тіл цивільних осіб, вбитих російськими військовими, - Нацполіція

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву керівника поліції Київської області Андрій Нєбитов

"З жалем скажу, що на сьогодні вже 900 тіл загиблих цивільних, яких ми знайшли та передали судмедекспертам", - сказав Нєбитов.

Нагадаємо, ООН опублікувала карту супутникових знімків зруйнованих ворогом українських міст: понад 70% ушкоджених будівель у Ірпені, 58% - у Гостомелі.

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