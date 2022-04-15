Понад 70% ушкоджених будівель у Ірпені, 58% - у Гостомелі: ООН опублікувала карту супутникових знімків зруйнованих ворогом українських міст

Руйнування українських міст видно на картах супутникових знімків, опублікованих ООН.

За даними ООН, серед українських міст найбільше постраждав Ірпінь. 115 споруд знищено повністю, решта - пошкоджено. Загалом, в місті знищено 1 060 будівель, місто зруйноване на 71%.

Найбільш зруйнованим, за даними знімків, виявилося село Горенка у Бучанському районі Київської області. Там пошкодження спостерігаються майже на 78% території населеного пункту.

Руйнування у Гостомелі покривають 58% території.



У Бучі відсоток пошкоджень становить 26%. На основі зображень, зібраних 31 березня 2022 року та 20 лютого 2022 року, аналітики виявили, що пошкоджень зазнали 147 будівель. З них 19 знищено, 72 сильно пошкоджені, 27 середньої та 29, можливо, пошкоджені.Також в цю цифру входять 3 заклади охорони здоров’я.



Маріуполь та громада біля нього знищено на 22%. З 17 594 структур отримали видимі пошкодження 773. Це становить приблизно 4% конструкцій. З них 62 знищено, 315 сильно пошкоджено, 321 пошкоджено середнього ступеня та 75, можливо, пошкоджено. Сюди входять 8 шкіл та 4 заклади охорони здоров’я.



У Чернігові відсоток пошкоджень становить 21%, а умовний захід Києва, який прилягає до зруйнованих Ірпеня та Горенки, постраждав на 1,4%.