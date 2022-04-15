Понад 70% ушкоджених будівель у Ірпені, 58% - у Гостомелі: ООН опублікувала карту супутникових знімків зруйнованих ворогом українських міст
На супутникових знімках ООН видно сильні пошкодження будівель в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Маріуполі та Чернігові
Руйнування українських міст видно на картах супутникових знімків, опублікованих ООН.
За даними ООН, серед українських міст найбільше постраждав Ірпінь. 115 споруд знищено повністю, решта - пошкоджено. Загалом, в місті знищено 1 060 будівель, місто зруйноване на 71%.
Найбільш зруйнованим, за даними знімків, виявилося село Горенка у Бучанському районі Київської області. Там пошкодження спостерігаються майже на 78% території населеного пункту.
Руйнування у Гостомелі покривають 58% території.
У Бучі відсоток пошкоджень становить 26%. На основі зображень, зібраних 31 березня 2022 року та 20 лютого 2022 року, аналітики виявили, що пошкоджень зазнали 147 будівель. З них 19 знищено, 72 сильно пошкоджені, 27 середньої та 29, можливо, пошкоджені.Також в цю цифру входять 3 заклади охорони здоров’я.
Маріуполь та громада біля нього знищено на 22%. З 17 594 структур отримали видимі пошкодження 773. Це становить приблизно 4% конструкцій. З них 62 знищено, 315 сильно пошкоджено, 321 пошкоджено середнього ступеня та 75, можливо, пошкоджено. Сюди входять 8 шкіл та 4 заклади охорони здоров’я.
У Чернігові відсоток пошкоджень становить 21%, а умовний захід Києва, який прилягає до зруйнованих Ірпеня та Горенки, постраждав на 1,4%.
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