Шмигаль назвав суму, яку Україна може отримати із заморожених російських активів та від націоналізації майна РФ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати із заморожених російських активів та від націоналізації майна РФ $300-500 млрд
Про це повідомляє Офіс президента.
За словами Шмигаля, Україна покриватиме збитки, завдані Росією через націоналізацію російського майна та із заморожених активів РФ у багатьох країнах світу.
"За різними оцінками, ця сума коливається від $300 млрд до $500 млрд станом на сьогодні. Україна розраховує на ці гроші як на компенсацію за збитки, яких Росія завдала і завдає нашій державі", - сказав Шмигаль.
Він зауважив, що виплата заморожених коштів Україні є тривалим процесом, але зазначив, що Міністерство юстиції вже активно над цим працює.
- 8 квітня Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче отримати частину арештованих російських активів у найближчі пів року.
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