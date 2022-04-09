Шмигаль назвав суму, яку Україна може отримати із заморожених російських активів та від націоналізації майна РФ

Про це повідомляє Офіс президента.

За словами Шмигаля, Україна покриватиме збитки, завдані Росією через націоналізацію російського майна та із заморожених активів РФ у багатьох країнах світу.

"За різними оцінками, ця сума коливається від $300 млрд до $500 млрд станом на сьогодні. Україна розраховує на ці гроші як на компенсацію за збитки, яких Росія завдала і завдає нашій державі", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що виплата заморожених коштів Україні є тривалим процесом, але зазначив, що Міністерство юстиції вже активно над цим працює.

8 квітня Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче отримати частину арештованих російських активів у найближчі пів року.

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