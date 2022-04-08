Україна хоче отримати частину арештованих російських активів у найближчі пів року, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче отримати частину арештованих російських активів у найближчі пів року
Про це Шмигаль повідомив у своєму зверненні.
За словами Шмигаля, Україна хоче отримати перші російські активи вже в найближчі пів року, аби почати швидко відновлювати нашу країну.
"Створено робочу групу, яка вже активно працює по декількох напрямках. По-перше, це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні. Єдиної процедури, як це можна зробити, у світі просто не існує, а тому з кожною країною ми працюємо окремо. Але частину цих коштів ми хочемо отримати вже в найближчі пів року, аби почати швидко відновлювати нашу країну. Вдячні нашим партнерам, які активно продовжують заморожувати рахунки та активи Росії та наближених до Кремля олігархічних груп", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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