Україна хоче отримати частину арештованих російських активів у найближчі пів року, - Шмигаль

Про це Шмигаль повідомив у своєму зверненні.



За словами Шмигаля, Україна хоче отримати перші російські активи вже в найближчі пів року, аби почати швидко відновлювати нашу країну.



"Створено робочу групу, яка вже активно працює по декількох напрямках. По-перше, це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні. Єдиної процедури, як це можна зробити, у світі просто не існує, а тому з кожною країною ми працюємо окремо. Але частину цих коштів ми хочемо отримати вже в найближчі пів року, аби почати швидко відновлювати нашу країну. Вдячні нашим партнерам, які активно продовжують заморожувати рахунки та активи Росії та наближених до Кремля олігархічних груп", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.





6 квітня Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відзначив позитивний вплив п'ятого пакету санкцій ЄС, проте вимагає нових максимально дієвих обмежень.

Голова Євроради Шарль Мішель також погоджується, що санкції проти російських нафти і газу рано чи пізно потрібно буде запроваджувати.

В інтерв'ю для британської редакції BBC Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що бюджет Росії зараз — це бюджет війни проти України.

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