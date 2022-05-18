На Київщині виявлено вже 1 288 тіл мирних мешканців, вбитих російськими окупантами, - очільник МВС області
Станом на 18 травня у Київській області знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області
Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.
"На сьогодні є 1288 тіл загиблих людей. Наголошую – цивільних! Більшість із них були застрелені з автоматичної зброї", - сказав він у середу в ефірі українського телемарафону.
За словами начальника облполіції, правоохоронці під час обстеження територій продовжують виявляти місця поховань убитих людей.
- Відзначимо, що 16 травня у Макарові на Київщині знайшли поховання мирних мешканців, яких вбили росіяни – там було три тіла.
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