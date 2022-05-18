Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

"На сьогодні є 1288 тіл загиблих людей. Наголошую – цивільних! Більшість із них були застрелені з автоматичної зброї", - сказав він у середу в ефірі українського телемарафону.

За словами начальника облполіції, правоохоронці під час обстеження територій продовжують виявляти місця поховань убитих людей.

Відзначимо, що 16 травня у Макарові на Київщині знайшли поховання мирних мешканців, яких вбили росіяни – там було три тіла.

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