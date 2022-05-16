На Київщині знайшли поховання людей, яких вбили росіяни - там було три тіла

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у Facebook.

Захоронення знайшл поруч з окружною дорогою неподалік Макарова, де розміщувались позиції росіян.

В ямі знаходились тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Загиблі були розстріляні окупантами. Поряд із захороненням виявили розтяжку із гранатою "Ф-1", яку залишили росіяни.

"Дві особи були вбиті в голову, одна особа в живіт. На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати при яких обставинах вони зникли на території України" - повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов

Встановлено, що громадянин Чехії працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій став волонтером. 3 березня іноземець перестав виходити на зв'язок. У нього залишились дружина та брат.

Також неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя.

Жертвою окупантів став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії. Як виявилось, солдати РФ роздягнули чоловіка і розстріляли.

"Це черговий факт, який підтверджує, що російські військові викрадали людей навіть з власних осель. На тілі загиблого криміналісти виявили сліди катування. Чітко зафіксували також і наявність вогнепальних поранень в область тулуба",- розповів начальник поліції Київщини.

Станом на 2 травня у Київській області виявили 1202 тіла цивільних громадян, яких вбили російські військові.