На Київщині водіям заборонили використовувати відеореєстратори

Про це повідомляє Вишгородська районна військова адміністрація.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено з метою уникнення розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися інформацію про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони.

"Забороняється використання відеореєстраторів в авто, мото транспорті для фото, відеозйомки доріг загального користування, об’єктів загального призначення, об’єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально унеможливити передачу інформації, що стосується Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

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