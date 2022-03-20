На Київщині водіям заборонили використовувати відеореєстратори
У Київські області водіям заборонили використовувати відеореєстратори, аби уникнути розголошення інформації
Про це повідомляє Вишгородська районна військова адміністрація.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалено з метою уникнення розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися інформацію про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони.
"Забороняється використання відеореєстраторів в авто, мото транспорті для фото, відеозйомки доріг загального користування, об’єктів загального призначення, об’єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально унеможливити передачу інформації, що стосується Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
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