На Київщині за рік виявили 15 місць масового поховання та три катівні

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ми виявили 15 місць масового поховання - від 3 осіб до 116, які були тимчасово поховані в Бучі біля церкви Андрія Первозванного", - розповів він.

В основному всі люди в тих братських могилах загинули насильницькою смертю.

"У нас є три знакові місця катувань, усі вони були в Бучанському районі... Людей зв'язували, душили автомобільними тросами, били кийками, тримали в ямах, а потім розстрілювали", - сказав начальник поліції області.

Під час активних бойових дій та окупації на Київщині загинуло 38 дітей, іще 43 дістали поранення.

31 березня президент України Володимир Зеленський та іноземні політики вшанували пам’ять загиблих від рук окупантів мешканців Бучі.

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