На Київщині за рік виявили 15 місць масового поховання та три катівні
Протягом року після деокупації Київщини поліція виявила 15 місць масового поховання місцевих жителів і три катівні, в яких окупанти утримували українців
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Ми виявили 15 місць масового поховання - від 3 осіб до 116, які були тимчасово поховані в Бучі біля церкви Андрія Первозванного", - розповів він.
В основному всі люди в тих братських могилах загинули насильницькою смертю.
"У нас є три знакові місця катувань, усі вони були в Бучанському районі... Людей зв'язували, душили автомобільними тросами, били кийками, тримали в ямах, а потім розстрілювали", - сказав начальник поліції області.
Під час активних бойових дій та окупації на Київщині загинуло 38 дітей, іще 43 дістали поранення.
- 31 березня президент України Володимир Зеленський та іноземні політики вшанували пам’ять загиблих від рук окупантів мешканців Бучі.
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