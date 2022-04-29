На Київщині затримали російського кулеметника з Татарстану
У селі Гостролуччя затримали 21-річного російського кулеметника, який заблукав під час перебування на Київщині військ РФ і потім переховувався
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.
"Працівники внутрішньої безпеки НПУ разом із бійцями ЗСУ та ТРО вийшли на "слід" ворожого солдата, який переховувався. 21-річний уродженець Татарстану - кулеметник механізованої бригади - зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що "друга армія світу" його просто покинула", - йдеться у повідомленні.
Окупанта передали Службі безпеки України.
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