На Київщині затримали російського кулеметника з Татарстану

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

"Працівники внутрішньої безпеки НПУ разом із бійцями ЗСУ та ТРО вийшли на "слід" ворожого солдата, який переховувався. 21-річний уродженець Татарстану - кулеметник механізованої бригади - зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що "друга армія світу" його просто покинула", - йдеться у повідомленні.

Окупанта передали Службі безпеки України.