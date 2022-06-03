Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, передає Інтерфакс-Україна.

"На жаль, продовжуємо знаходити наших співгромадян, які були або закатовані, або застрелені, убиті армією РФ. Учора було проведено чергову ексгумацію, дістали тіло чоловіка, 1982 року народження, поблизу Бородянки", - розповів Нєбитов.

Він зазначив, що місцевого жителя застрелили російські військовослужбовці.

"На сьогодні вже 1 314 тіл загиблих. Це цивільні люди, які не мали стосунку до військових формувань", - сказав очільник обласної поліції.

За його словами, більшість із них було вбито зі стрілецької зброї.

Станом на 18 травня у Київській області знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області.