На Київщині знайдено 1314 тіл вбитих росіянами цивільних людей, - Нацполіція
Станом на 3 червня у Київській області знайшли тіла 1 314 місцевих жителів, убитих військовими РФ під час окупації
Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, передає Інтерфакс-Україна.
"На жаль, продовжуємо знаходити наших співгромадян, які були або закатовані, або застрелені, убиті армією РФ. Учора було проведено чергову ексгумацію, дістали тіло чоловіка, 1982 року народження, поблизу Бородянки", - розповів Нєбитов.
Він зазначив, що місцевого жителя застрелили російські військовослужбовці.
"На сьогодні вже 1 314 тіл загиблих. Це цивільні люди, які не мали стосунку до військових формувань", - сказав очільник обласної поліції.
За його словами, більшість із них було вбито зі стрілецької зброї.
- Станом на 18 травня у Київській області знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області.
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