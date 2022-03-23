На Київщині знеструмлено 491 населений пункт, 75 залишилися без газу, - голова гуманітарного штабу Кулеба

Про це заявив очільник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.



"На Київщині знеструмлено 491 населені пункти. Протягом минулої доби відновлено електропостачання в 42 населених пунктах", - повідомив він.



Газопостачання немає в 75 населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського й Фастівського районів.



Аварійно-відновлювальні роботи в Київській області продовжуються, щойно бригади отримують можливість їх безпечно виконувати.

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