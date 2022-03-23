На Київщині знеструмлено 491 населений пункт, 75 залишилися без газу, - голова гуманітарного штабу Кулеба
На Київщині 491 населений пункт залишився без струму, ще в 42 відновили електропостачання
Про це заявив очільник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.
"На Київщині знеструмлено 491 населені пункти. Протягом минулої доби відновлено електропостачання в 42 населених пунктах", - повідомив він.
Газопостачання немає в 75 населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського й Фастівського районів.
Аварійно-відновлювальні роботи в Київській області продовжуються, щойно бригади отримують можливість їх безпечно виконувати.
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