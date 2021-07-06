На Київщину насувається гроза, - ДСНС

Про це передає пресслужба ДСНС.

“Увага! У м. Києві та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 липня гроза”, - йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, в Україні 7 липня буде тепла погода, проте очікуються грози та дощі.

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