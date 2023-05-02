Про це інформує пресслужба Укрзалізниці та сам музикант у себе в Інстаграмі.

"Київський вокзал перед відправленням рейсу Інтерсіті+ за маршрутом Київ - Краматорськ бачив більше щирих обіймів, ніж ми всі бачили сонячних днів від початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Відтепер поїзд символічно відправлятиметься під пісню Колі Сєрги "Додому". Вона нагадуватиме усім пасажирам про те, що їх із надією чекають вдома. У всіх містах, які неодмінно деокупують українські захисники та в тих населених пунктах, які вже звільнені.

"Близькі, рідні, друзі, батьки, кохані, дружини, діти, чоловіки - всі чекають своїх. І вони неодмінно повернуться додому", - додають у пресслужбі.

Укрзалізниця наголошує - усі поїзди готові.