На Кіровоградщині ППО збила російську ракету
Над селом Ганнівка Новоукраїнської громади Кіровоградської області сили протиповітряної оборони збили російську ракету
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.
"Кілька годин тому над селом Ганнівка Новоукраїнської тергромади наша ППО збила ворожу ракету. Загиблих і травмованих немає", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що ракета впала на відкритій місцевості, а на місці працюють експерти.
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