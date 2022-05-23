На Кіровоградщині ППО збила російську ракету

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

"Кілька годин тому над селом Ганнівка Новоукраїнської тергромади наша ППО збила ворожу ракету. Загиблих і травмованих немає", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що ракета впала на відкритій місцевості, а на місці працюють експерти.