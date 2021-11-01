На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП: загинули троє дітей та дорослий
На трасі Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя сталася ДТП за участі легкового автомобіля і вантажівки. Загинули чотири людини, з них троє - діти
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
За інформацією рятувальників, аварія сталася поблизу села Новошевченкове Кропивницького району 1 листопада.
"Сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів, внаслідок чого загинуло 4 особи, з них 3 дитини (2005, 2009 та 2010 р.н.)", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що для деблокації тіл загиблих від ДСНС залучалося чотири особи та одна одиниця техніки.
Про причини ДТП поки не повідомляють.
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