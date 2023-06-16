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На колишніх позиціях росіян під Києвом детонують залишені снаряди

16 червня, 2023 п'ятниця
18:11
Війна з Росією Буча

У п'ятницю, 16 червня, масова детонація ворожих боєприпасів сталась у Бучанському районі Київщини

Про це повідомив генерал Андрій Нєбитов.

Повідомлення про вибухи з'явились о 17:19. Зараз на місці працює поліція і ДСНС. 

"Через ракетний обстріл Київщини та загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається  на  колишніх позиціях армії РФ", - йдеться у повідомленні. 

Поліціянти Київщини виставили патрулі для того, щоб унеможливити травмування жителів, поки ДСНС ліквідує наслідки вибухів. 

  • У ніч з 15 на 16 червня російські терористи атакували південні регіони України безпілотниками. Так, уночі протиповітряній обороні Повітряних сил вдалося знищити два іранських ударних БПЛА Shahed-136/131 на південному напрямку - у Миколаївській області.
  • У п'ятницю, 16 червня, російські війська розпочали завдавати ударів по Україні. Під прицілом ворога опинилася столиця, там працює ППО. Еспресо слідкукував за подіями у режимі реального часу.
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