На колишніх позиціях росіян під Києвом детонують залишені снаряди

Про це повідомив генерал Андрій Нєбитов.

Повідомлення про вибухи з'явились о 17:19. Зараз на місці працює поліція і ДСНС.

"Через ракетний обстріл Київщини та загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається на колишніх позиціях армії РФ", - йдеться у повідомленні.

Поліціянти Київщини виставили патрулі для того, щоб унеможливити травмування жителів, поки ДСНС ліквідує наслідки вибухів.