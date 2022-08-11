Про це заявив Володимир Зеленський на Донорській конференції союзників України з країн Північної Європи, інформує Еспресо.TV.

"Росія досі отримує десятки мільярдів доларів завдяки торгівлі з іншими країнами, зокрема Європи. А в Україні щомісячний дефіцит лише державного бюджету – близько $5 млрд. І руйнування від війни – саме на території України. І ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя… А отже, Україна потребує відбудови. Зараз! Саме зараз! І тим паче напередодні зимового сезону. Нам потрібно проводити розмінування. І, звичайно, нам потрібно підготувати оборону до зимових умов. Тому достатня та вчасна фінансова підтримка для нашої держави, для бюджету й для Fast Recovery – це так само життєво важливо, як зброя й снаряди для нашої армії і санкції проти Росії", - повідомив президент України.

Він наголосив, що та держава, яка блокує це фінансування для України, не може мати виправдань. Вона має пам’ятати, що вона – європейська держава, і має негайно виправити цю проблему.

І додав, що також важливо зупинити експорт у Росію, постачання компаніям держави-терориста комплектуючих та продукції подвійного призначення.

"Росія просто не мала б боєздатної армії в сучасних умовах, якби не імпортні деталі. Електроніка, оптика та багато інших деталей іноземного виробництва використовуються при створенні ракет, безпілотників, засобів зв’язку, бронетехніки тощо. Цей потік технічної допомоги російському терору потрібно повністю зупинити! Має бути ефективний механізм контролю будь-якого постачання в Росію, щоб не пропустити жодної деталі, яка може піти на виробництво зброї для обстрілів мирних міст чи атомних станцій", - пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на донорській конференції Зеленський особливо акцентував на ядерному шантажі Росії, зазначивши, що для зупинити терориста, потрібні не домовленості, а якнайжорсткіші санкції проти Росатому і всієї атомної галузі РФ.

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