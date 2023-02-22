"На кону існування Росії": ЦПД попередив про новий наратив від Медведєва

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

"Якщо Росія зупинить "СВО", не домігшись перемоги, - Росії не буде. Її розірвуть на частини. Якщо США перестануть постачати зброю київському режиму - війна закінчить", - заявив заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв.

У ЦПД зауважили, що своєю заявою Медведєв відповів на промову Джо Байдена, де той заявив, що "якщо РФ зупинить напад і вийде з України — війна закінчиться. Якщо Україна зупиниться — це буде кінець України".

"Трактування Медведєвим слів президента США — це маніпуляція, направлена на внутрішнє населення РФ. Таким чином пропагандисти Кремля продовжують переконувати росіян, що на кону існування Росії, як держави, і всі повинні приєднатися до "священної" війни проти НАТО", - йдеться у матеріалі.