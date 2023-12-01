"На кордоні України та Молдови починається блокада": російські фейки за 1 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 1 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "ЗСУ за пів року так званого контрнаступу втратили понад 125 тис. осіб і 16 тис. одиниць різного озброєння".
Дезінформація: Зрадник Р. Мірошник заявив: "Рейтинги Зеленського падають не перший день і навіть не перший місяць. Якщо порівняти весну і зараз – вони впали вдвічі. Навіть попри те, як брешуть офіційні опитування, які підконтрольні Офісу президента".
Дезінформація: Російський TG-канал "Шептун Украина Война" написав: "На кордоні України та Молдови починається блокада. Українські військові перестали випускати від ранку будь-який транспорт, що рухається в бік Молдови. Насправді вирішили влаштувати чергову корупційну схему. Чоловіки з документами, які дозволяють виїхати, не можуть проїхати без пояснення причин, і тільки після хабаря на КПП людей пропускають...".
- Росіяни також запустили фейск, що в Україні розпочали мобілізацію студентів.
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