"В Україні розпочали мобілізацію студентів": добірка російських фейків за 30 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російські пропагандистські TG-канали поширюють відео з описом: "У Польщі набирає популярності настільна гра щодо поділу України".

Фейк: Російське видання "Аргументы и Факты" поширило інформацію: "Українська загальна мобілізація, яка за планами "київського режиму" має щомісяця направляти до ЗСУ по 20 тис. осіб, явно не справляється з таким набором "гарматного м'яса". Тому "географія пошуку" розширюється, до числа "добровольців" потрапили вже громадяни з шизофренією, деменцією та ВІЛ".

Фейк: Російський TG-канал "Шейх Тамир" написав: "В Україні розпочали мобілізацію студентів. У Чернівецькому національному університеті всім напрямам, пов’язаним зі спортом, старости надіслали "анкети" від військкоматів і повідомили, що квоти на призов уже розподілені".