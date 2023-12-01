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"В Україні розпочали мобілізацію студентів": добірка російських фейків за 30 листопада

1 грудня, 2023 п'ятниця
02:47
Суспільство Військова повістка

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 30 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 листопада росіяни запустили три великих обмани. 

Фейк: Російські пропагандистські TG-канали поширюють відео з описом: "У Польщі набирає популярності настільна гра щодо поділу України".

Фейк: Російське видання "Аргументы и Факты" поширило інформацію: "Українська загальна мобілізація, яка за планами "київського режиму" має щомісяця направляти до ЗСУ по 20 тис. осіб, явно не справляється з таким набором "гарматного м'яса". Тому "географія пошуку" розширюється, до числа "добровольців" потрапили вже громадяни з шизофренією, деменцією та ВІЛ".

Фейк: Російський TG-канал "Шейх Тамир" написав: "В Україні розпочали мобілізацію студентів. У Чернівецькому національному університеті всім напрямам, пов’язаним зі спортом, старости надіслали "анкети" від військкоматів і повідомили, що квоти на призов уже розподілені".

  • За останній тиждень у мережі фіксується нове російське ІПСО, нібито в Україні паливо на АЗС видають за військовими квитками.
Світ
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Чернівці
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
фейк
Військові новини
пропаганда
російські фейки
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