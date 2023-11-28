"Паливо на АЗС за військовими квитками": росіяни запустили нову масштабну ІПСО
За останній тиждень у мережі фіксується нове російське ІПСО, нібито в Україні паливо на АЗС видають за військовими квитками
Про це Центр стратегічних комунікацій пише у телеграмі.
"У деяких регіонах України продаватимуть пальне на АЗС за військовим квитком і прикріплять до заправних комплексів по одному працівнику ТЦК. Такий крок має підвищити рівень мобілізації в країні. Відповідне рішення ухвалили на ставці Головнокомандувача 24 листопада", - так звучить російське ІПСО.
Насправді у цій "новині" відсутні будь-які дані, де саме це планується запровадити, також немає посилань на офіційну пропозицію. Окрім того, на верифікованих сторінках регіональних ОДА/ОВА такої інформації не виявлено.
"Також цієї інформації немає й у вечірньому зверненні президента України Зеленського від 24 листопада, де він детально повідомляв про рішення, які ухвалені на засіданні Ставки. Про збільшення мобілізаційного ресурсу методами "бензин в обмін на пред'явлення військового квитка" він не говорив", - зауважили у SPRAVDI.
На офіційній сторінці Валерія Залужного у facebook остання новина датована 22 листопада. Інформації про паливо за військові квитки - немає.
"Ворог не припиняє грати на темі мобілізації в Україні, збурювати українців, тримати їх в інформаційному стресі та вкидати розкол між чинною владою і військом. Закликаємо ігнорувати цей та подібний контент і довіряти лише офіційним джерелам інформації!", - йдеться у зверненні Центру стратегічних комунікацій до українців.
- Нібито фрагмент сюжету телеканалу ICTV, на якому президент України Володимир Зеленський "скасовує" воєнний стан в 10 областях України, поширюють у TikTok.
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