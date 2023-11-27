У TikTok шириться відеозаява Зеленського про "скасування" воєнного стану в 10 областях України. Це фейк
Нібито фрагмент сюжету телеканалу ICTV, на якому президент України Володимир Зеленський "скасовує" воєнний стан в 10 областях України, поширюють у TikTok
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У Центрі спростовують інформацію й заявляють, що відео запостив акаунт з логотипом ICTV на аватарі, щоб виглядати правдоподібніше, але насправді це – не сторінка каналу, а саме відео є підробкою.
"Для створення фейку шахраї використали відеозвернення Зеленського від 23 листопада, у якому він говорить про нові санкційні рішення. І ні слова – про скасування воєнного стану, цю «заяву» зловмисники наклали поверх оригінального відео", - пояснюють у Центрі.
Також у кінці ролика показують ведучого ICTV, який закликає перейти за посиланням, щоб дізнатися, в яких саме областях скасовують воєнний стан. Цей текст також озвучили поверх відео, а саме посилання є рекламою сумнівного Telegram-каналу, йдеться у повідомленні.
- Президент України Володимир Зеленський 9 листопада підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.
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