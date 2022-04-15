На кордоні з Молдовою затримали 26-річного українця в жіночому одязі, який намагався незаконно покинути країну
У Одеській області на кордоні з Молдовою затримали військовозобов'язаного українця, який одягнувся як жінка та намагався виїхати
Про це повідомила пресцентр Державної прикордонної служби в Facebook.
"На контрольному посту прикордонники спільно зі співробітниками нацполіції та тероборони виявили в таксі 26-річного українця. Мандрівник у жіночому вбранні планував потрапити до Молдови. При собі також мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного", - йдеться у повідомленні.
На чоловіка відкрили адміністративне провадження за фатком незаконного перетину кордону.
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