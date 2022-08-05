На кордоні з Польщею далекобійники перекривали дорогу

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні майже 50 людей перекрили рух на 185 кілометрі автодороги М-09 сполученням Тернопіль — Львів — Рава-Руська. Таким чином, водії великогабаритних вантажівок протестували через те, що їм доводиться до чотирьох діб чекати, щоб перетнути кордон на виїзд", - написав Козицький.

Очільник області уточнив, що, станом на 20:30, у черзі на ПП "Рава-Руська" очікують 950 вантажівок.

Козицький зауважив, що пропускна здатність цього ПП, згідно з Меморандумом, 300 автомобілів на добу. Минулої доби кордон на виїзд тут перетнули 320 вантажівок. У Краківці пропускна здатність 500 машин, а пропустили за добу – 780. У Шегинях – 250, а перетнули кордон – 340.

"На всіх пунктах пропуску, які є у Львівській області, митна та прикордонна служби працюють понаднормово і намагаються пропускати транспортних засобів більше, ніж передбачає Меморандум. Та потрібно враховувати вантажі, які їдуть поза чергою – це гуманітарна допомога, а також товари, які швидко псуються. Тому іноді доводиться стояти у черзі довше. Ми розуміємо цю проблему і вже працюємо над її вирішенням", - додав Козицький.