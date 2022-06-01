Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Адвокат Михайло Беняш повідомив, що до нього звернулися за юридичною допомогою понад 1000 військовослужбовців і силовиків МВС. За його словами, багато хто порушив наказ увійти в Україну для бойових дій або придушення протестів в містах, окупованих російськими військами.

17 березня російська правозахисна група "Агора" запустила Telegram-канал, де військовослужбовці та їхні родичі можуть звернутися за юридичною допомогою у разі відмови від наказів. Директор групи Павло Чіков повідомив, що протягом наступних 10 днів відреагувала 721 особа з числа військовослужбовців та силовиків.

Згідно з указом від 4 березня, який є у розпорядженні WSJ, підписаним командиром російської бази, було звільнено кілька сотень військовослужбовців, які відмовлялися від наказів під час виконання службових обов’язків біля кордону з Україною. Поки невідомо, чи загрожували колишнім солдатам додаткові покарання.

Інший документ, який переглянув Журнал, підписаний суддею військового суду міста Нальчик і датований 25 травня, відхилив апеляцію 115 військовослужбовців Росгвардії, які були звільнені зі служби за відмову в'їхати в Україну наприкінці лютого та на початку березня.

Російське законодавство передбачає покарання до 10 років позбавлення волі для військовослужбовців, які відмовляються від присяги. Проте вони мають право відмовитися від наказів, які вони вважають незаконними.

Покарання за відмову від наказів під час того, що Путін називає "спеціальною військовою операцією" в Україні, поки що обмежувалося звільненням солдатів без виплати заробітної плати або позбавленням їх спеціальної іпотеки та інших пільг по службі, пояснив московський експерт із захисту Павло Лузін.

"Якщо влада РФ буде розкручувати ці випадки, то ненавмисно посилить масштаби дезертирства, які невеликі у відсотках, але продовжують зростати", – сказав він.

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