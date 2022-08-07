Про це повідомляє Reuters.

Блискавка влучила в один з резервуарів нафтосховища у порту міста Матансас. Пожежа спалахнула в резервуарі на 50 тис. тонн, вогонь перекинувся на інше сховище.

Пожежники намагаються охолодити пошкоджений резервуар, щоб запобігти поширенню полумʼя. Влада Куби попросила про допомогу в гасінні пожежі у Мексики та Венесуели.

Станом на ранок 7 серпня відомо про одного загиблого, 121 пораненого, 17 зниклих безвісти. Ще понад 1 300 осіб евакуювали. Внаслідок вибуху постраждав міністр енергетики Куби Ніколас Арронте Крус та журналісти, які його супроводжували.

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