На Кубі спалахнула масштабна пожежа через влучання блискавки у нафтобазу, постраждало понад 120 людей
На Кубі через влучання блискавки у нафтобазу сталася масштабна пожежа, постраждала 121 особа, одна людина загинула
Про це повідомляє Reuters.
Блискавка влучила в один з резервуарів нафтосховища у порту міста Матансас. Пожежа спалахнула в резервуарі на 50 тис. тонн, вогонь перекинувся на інше сховище.
Пожежники намагаються охолодити пошкоджений резервуар, щоб запобігти поширенню полумʼя. Влада Куби попросила про допомогу в гасінні пожежі у Мексики та Венесуели.
Станом на ранок 7 серпня відомо про одного загиблого, 121 пораненого, 17 зниклих безвісти. Ще понад 1 300 осіб евакуювали. Внаслідок вибуху постраждав міністр енергетики Куби Ніколас Арронте Крус та журналісти, які його супроводжували.
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