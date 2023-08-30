На Куп’янсько-Лиманському напрямку росіяни намагаються штурмовими загонами прорвати оборону, на Бахмутському - гарячі бої, - Сирський

Слова Сирського передає telegram-канал Military Media Center.

Зазначається, що українські оборонці стримують наступ РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Росіяни, попри втрати, намагаються прорвати оборону штурмовими загонами на бронетехніці в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка: там відбуваються найзапекліші бої. Разом з тим, окупаційна армія перегруповується та заводить нові частини з території РФ для нарощення чисельності та боєздатності.

"На Бахмутському напрямку щоденно ідуть гарячі бої. Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи. Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємся вперед", - розповів Сирський.

Він зазначив, що в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріївки тривають інтенсивні бойові дії. Цим напрямкам приділяють особливу увагу, наголосив Сирський.

"Спільно з командирами ОТУ і бригад ми щоденно аналізуємо обстановку, на місцях приймаємо рішення щодо дій наших військ, а також вживаємо усіх заходів для успішного виконання бойових завдань", - додав він.