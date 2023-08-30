Ворог вів наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках, безуспішно, - Генштаб ЗСУ

Про це у ранковому зведенні 30 серпня звітує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень на фронті.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Костобоброва Чернігівської області та Удів, Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Семенівка Чернігівської області; Мефодівка, Волфине, Ободи, Костянтинівка, Хотінь, Рясне Сумської області та Мала Вовча, Нестерне, Одрадне, Строївка, Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Берестове, Роздолівка, Федорівка, Григорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки Донецької області.

Завдала авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Діброва, Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Ступочки, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Гостре, Дачне, Олександропіль Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізнянське, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів росіян постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема Золота Балка, Микільське, Садове, Херсон, Софіївка, Широка Балка, Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За добу Росія завдала 5 ракетних та 60 авіаційних ударів по Україні

29 серпня вороже військо завдало 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснило 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Сили оборони уразили райони скупчення росіян і ТОС-1А "Солнцепьок"

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" загарбників.