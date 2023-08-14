На курорті біля узбережжя Румунії в морі вибухнула міна
Вибух у морі поблизу курортного селища Костінешті у Румунії пролунав вранці 14 серпня
Про це повідомило видання Digi24.
За інформацією місцевої влади, морська міна вибухнула після того, як вдарилася об пірс. Зазначається, що серйозних пошкоджень немає, але у морі може плавати ще одна міна.
Внаслідок вибуху постраждав чоловік, який поскаржився на пошкодження слуху, однак від госпіталізації відмовився.
Також військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів-саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну, якщо вона буде виявлена.
- 26 березня у курортному селі Сичавка на Одещині вибухнула морська російська міна, яку прибило до берега під час шторму.
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