Під Одесою під час шторму вибухнула міна

У мережі з’явилися відео та фотографії з місця події.

Зранку речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму telegram-каналі попередив про шторм у Чорному морі, пояснюючи, що такі погодні умови підвищують мінну небезпеку.

"Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя. Також існує загроза детонації мін і викидання на берег. Бережіть себе та рідних! Тримаємо стрій!", - йдеться у повідомленні.

Пізніше він повідомив про те, що внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає.

Інформація про інцидент також з’явилася в одному з одеських пабліків у соціальних мережах. На кадрах видно, що внаслідок детонації боєприпасу на одній із баз відпочинку було значно пошкоджено будиночки для відпочиваючих.