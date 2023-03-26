Під Одесою під час шторму вибухнула міна
У курортному селі Сичавка на Одещині вибухнула морська російська міна, яку прибило до берега під час шторму
У мережі з’явилися відео та фотографії з місця події.
Зранку речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму telegram-каналі попередив про шторм у Чорному морі, пояснюючи, що такі погодні умови підвищують мінну небезпеку.
"Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя. Також існує загроза детонації мін і викидання на берег. Бережіть себе та рідних! Тримаємо стрій!", - йдеться у повідомленні.
Пізніше він повідомив про те, що внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає.
Інформація про інцидент також з’явилася в одному з одеських пабліків у соціальних мережах. На кадрах видно, що внаслідок детонації боєприпасу на одній із баз відпочинку було значно пошкоджено будиночки для відпочиваючих.
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