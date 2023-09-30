На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни поновили штурми, а ЗСУ знищили там ворожі склади з боєприпасами та паливом

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він сказав, що російська армія знову поновила штурми на Лимано-Куп’янському напрямку фронту, але успіху не мала й зазнала втрат.

"За минулу добу ворог вже двічі намагався пробити нашу оборону безуспішно, він отримав там добрячі втрати та відійшов, відмовився від своїх наступальних дій", - сказав Євлаш.

На Лимано-Куп’янському напрямку за добу окупанти 564 рази обстріляли позиції Збройних сил України з різного озброєння, а також продовжують інтенсивно використовувати авіацію.

"Проте і ми завдавали ударів по їхнім складам з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили одну гармату "Мста-Б" та одну Д-30 і 3 автівки", – зазначив Євлаш.

Росія проводять ротацію своїх військ на Куп’янському напрямку

Зокрема, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону заявив, що Росія проводять ротацію своїх військ на Куп’янському напрямку через побоювання повторного наступу ЗСУ.

За його словами, ті десантні бригади російської армії, які прибували на південь з розрахунку на те, щоби зупинити просування ЗСУ, а по можливості перейти в контрнаступ, не виправдали себе.

"Будь-який наступ для росіян — це величезні людські втрати, бо їхня любов до наступу широким фронтом і густими рядами піхоти призводить до людських втрат. Тому вони змушені зараз проводити там певні ротаційні дії. Це вже вдруге. Частину військ кинули на південний напрямок, бо південь для них життєво важливий. Вони намагаються з усіх сил зупинити там просування ЗСУ до періоду, коли можуть початися дощі, розраховуючи на те, що це зупинити нашу армію в полях", — сказав Тимочко.