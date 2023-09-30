ЗСУ не зупинити: у DeepState прокоментували ситуацію на лінії фронту

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Лимано-Куп'янському напрямку посилилися обстріли. Наразі росіяни набирають новий ударний кулак, обираючи точку наступу. Окупанти обстрілюють села й наших військових. Було помічено, що ворог перекидає війська з інших напрямків", - зауважив Погорілий.

За його словами на Бахмутському напрямку особливих змін немає.

"Сіра зона - це залізничне покриття в районі Кліщіївки, там тривають найосновніші бої. Ця ділянка перебуває під обстрілами. Росіяни намагаються відновити свої втрачені позиції, ЗСУ їх знищують. Ворог підтягує нові резерви. За Кліщіївкою й Андріївкою розташовано висоти, що ускладнює роботу Силам оборони", - пояснив Погорілий.

Співзасновник DeepState також додав, що на Таврійському напрямку окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ.

"У районах Новопрокопівки й Вербового тривають важкі бої. Окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ, використовуючи локальні контрштурми. Росіяни намагаються відбити втрачені позиції, але ЗСУ не зупинити. В районі Приютного противник активізувався, посилилися артилерійські обстріли, але суттєвих змін немає. Росіяни постійно стягують резерви, намагаючись перехопити ініціативу, але у них нічого не виходить", - підкреслив Погорілий.