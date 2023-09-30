ЗСУ не зупинити: у DeepState прокоментували ситуацію на лінії фронту
Співзасновник DeepState Роман Погорілий окреслив ситуацію на лінії фронту й зазначив, що ворог намагається перехопити ініціативу, ЗСУ не зупинити
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Лимано-Куп'янському напрямку посилилися обстріли. Наразі росіяни набирають новий ударний кулак, обираючи точку наступу. Окупанти обстрілюють села й наших військових. Було помічено, що ворог перекидає війська з інших напрямків", - зауважив Погорілий.
За його словами на Бахмутському напрямку особливих змін немає.
"Сіра зона - це залізничне покриття в районі Кліщіївки, там тривають найосновніші бої. Ця ділянка перебуває під обстрілами. Росіяни намагаються відновити свої втрачені позиції, ЗСУ їх знищують. Ворог підтягує нові резерви. За Кліщіївкою й Андріївкою розташовано висоти, що ускладнює роботу Силам оборони", - пояснив Погорілий.
Співзасновник DeepState також додав, що на Таврійському напрямку окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ.
"У районах Новопрокопівки й Вербового тривають важкі бої. Окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ, використовуючи локальні контрштурми. Росіяни намагаються відбити втрачені позиції, але ЗСУ не зупинити. В районі Приютного противник активізувався, посилилися артилерійські обстріли, але суттєвих змін немає. Росіяни постійно стягують резерви, намагаючись перехопити ініціативу, але у них нічого не виходить", - підкреслив Погорілий.
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