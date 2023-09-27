Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку

Про це генерал Олександр Тарнавський написав у своєму телеграм-каналі.

"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян", - пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Херсонщини та Запорізької області до Авдіївки Донецької області.