Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку
У середу, 27 вересня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку
Про це генерал Олександр Тарнавський написав у своєму телеграм-каналі.
"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян", - пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Херсонщини та Запорізької області до Авдіївки Донецької області.
- У середу, 27 вересня, президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор й заявив про просування українських військ на Донецькому напрямку.
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