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Війна з Росією: хроніка
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Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку

27 вересня, 2023 середа
14:36
Війна з Росією ЗСУ, міномет, міна

У середу, 27 вересня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку

Про це генерал Олександр Тарнавський написав у своєму телеграм-каналі.

"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян", - пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Херсонщини та Запорізької області до Авдіївки Донецької області.

  • У середу, 27 вересня, президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор й заявив про просування українських військ на Донецькому напрямку.
Україна
Росія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
Вбиті росіяни
наступ ЗСУ
деокупація України
Контрнаступ ЗСУ
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