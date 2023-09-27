"Є просування на Донецькому напрямку", - Зеленський провів щоденний селектор
У середу, 27 вересня, президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор й заявив про просування українських військ на Донецькому напрямку
Про це він написав у telegram.
"Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються", - написав Зеленський.
За словами президента, під час селектора він отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок.
Крім цього, Зеленський отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині: ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися. Окупанти використали 26 КАБів за останню добу.
"Є результат від СБУ. Накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде", - додав лідер держави.
- 15 вересня українські війська взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка на південь від Бахмута.
- Речник Східного напрямку Ілля Євлаш повідомив, що ЗСУ узяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка, яку окупанти використовують для логістики.
- Натомість майор Родіон Кудряшов зазначив, що ворог змінив вже не одну бригаду й підрозділ на Бахмутському напрямку.
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