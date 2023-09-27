"Є просування на Донецькому напрямку", - Зеленський провів щоденний селектор

Про це він написав у telegram.

"Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються", - написав Зеленський.

За словами президента, під час селектора він отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок.

Крім цього, Зеленський отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині: ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися. Окупанти використали 26 КАБів за останню добу.

"Є результат від СБУ. Накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде", - додав лідер держави.