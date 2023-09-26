Ворог намагається закривати діри: у Третій штурмовій бригаді розповіли про резерви РФ в районі Бахмута
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов зазначив, що ворог змінив вже не одну бригаду й підрозділ на Бахмутському напрямку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Динаміку, яку зараз нав'язують ЗСУ, ворог може витримати лише застосовуючи свої переваги, а саме перевагу у великій кількості особового складу, тобто резервів. І великій кількості спадщини Радянського Союзу, яку він реалізує - це засоби артилерійського ураження з безлімітом у боєприпасах. Але ворог змінив вже не одну бригаду і підрозділ на Бахмутському напрямку", - підкреслив Кудряшов.
За словами заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, загальну кількість угруповання РФ на Бахмутському напрямку підрахувати складно.
"Але ворог робить все, щоб закривати діри, а діри ми їм створюємо. За останньою інформацією з 4-х комбатів 72-ї бригади РФ 3-х було ліквідовано, а четвертий попав у полон і зараз перебуває в обмінному фонді, щоб витягнути наших хлопців. З показів комбата, який залишився в живих, вже не існує 72-ї бригади РФ", - зауважив Кудряшов.
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