Ворог намагається закривати діри: у Третій штурмовій бригаді розповіли про резерви РФ в районі Бахмута

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Динаміку, яку зараз нав'язують ЗСУ, ворог може витримати лише застосовуючи свої переваги, а саме перевагу у великій кількості особового складу, тобто резервів. І великій кількості спадщини Радянського Союзу, яку він реалізує - це засоби артилерійського ураження з безлімітом у боєприпасах. Але ворог змінив вже не одну бригаду і підрозділ на Бахмутському напрямку", - підкреслив Кудряшов.

За словами заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, загальну кількість угруповання РФ на Бахмутському напрямку підрахувати складно.

"Але ворог робить все, щоб закривати діри, а діри ми їм створюємо. За останньою інформацією з 4-х комбатів 72-ї бригади РФ 3-х було ліквідовано, а четвертий попав у полон і зараз перебуває в обмінному фонді, щоб витягнути наших хлопців. З показів комбата, який залишився в живих, вже не існує 72-ї бригади РФ", - зауважив Кудряшов.