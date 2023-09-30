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Війна з Росією: хроніка
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Кліщіївка, Роботине і Вербове: росіяни намагаються відновити втрачені позиції на фронті, - Генштаб ЗСУ

30 вересня, 2023 субота
07:10
Війна з Росією окупанти Маріуполь

Протягом доби п'ятниці, 30 вересня, російські окупанти намагалися просунутися біля Кліщіївки на Донеччині та Роботиного і Вербового на Запорізькому напрямку. Однак Сили оборони успішно відбили ворожі атаки

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 44 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках противник здійснив понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Також, безрезультатно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Авдіївки Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Окупанти атакували Україну з авіації, РСЗВ, дронами та ракетами

Загалом за добу ворог завдав 6 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Комісарове, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Сенькове, Копанки Харківської області; Новоселівське, Невське Луганської області; Зарічне, Спірне, Серебрянка, Богданівка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Берислав, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ЗСУ влучили по районах скупчення живої сили армії РФ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

  • Ввечері п'ятниці, 29 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Є влучання в об'єкт інфраструктури на Вінничині.
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