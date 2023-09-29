Російські "шахеди" атакують Одещину: Ситуація ввечері 29 вересня
Ввечері п'ятниці, 29 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили.
"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА Shahed з району полігону Чауда (Крим). Слідкуйте за повідомленнями. При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні о 20:20.
Херсонщина
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 20:52, "шахеди" вже перебували у повітряному просторі Херсонщини. Можливі удари по населених пунктах.
Одещина
Про загрозу "шахедів", станом на 21:45, також оголосили в Одеській області. Зокрема відомо про рух безпілотників у напрямку Лебедівки.
"Білгород-Дністровський район, перебувайте в безпечних місцях до відбою. Це важливо! Роботу ППО не знімати!", - йдеться у заяві Одеської ОВА.
Близько 22:10 стало відомо, що друга група ворожих ударних БПЛА долітає до узбережжя Одещини.
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