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Оновлено

Російські "шахеди" атакують Одещину: Ситуація ввечері 29 вересня

29 вересня, 2023 п'ятниця
22:13
Війна з Росією повітряна тривога

Ввечері п'ятниці, 29 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України

Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА Shahed з району полігону Чауда (Крим). Слідкуйте за повідомленнями. При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні о 20:20.

Херсонщина

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 20:52, "шахеди" вже перебували у повітряному просторі Херсонщини. Можливі удари по населених пунктах.

Одещина

Про загрозу "шахедів", станом на 21:45, також оголосили в Одеській області. Зокрема відомо про рух безпілотників у напрямку Лебедівки.

"Білгород-Дністровський район, перебувайте в безпечних місцях до відбою. Це важливо! Роботу ППО не знімати!", - йдеться у заяві Одеської ОВА.

Близько 22:10 стало відомо, що друга група ворожих ударних БПЛА долітає до узбережжя Одещини.

Новина доповнюватиметься...

Україна
Росія
Крим
ППО
Херсонщина
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
повітряна тривога
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