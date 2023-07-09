На Лиманському напрямку окупанти застосовують хімічну зброю проти українських підрозділів, - офіцер Нацгвардії Дорошенко
Офіцер Нацгвардії Олександр Дорошенко розповів, що росіяни почали активно застосовувати хімічну зброю по позиціях ЗСУ на Лиманському напрямку
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Наскільки нам відомо ворог планує проводити ротацію на нашому напрямку, тож ми зробимо все можливе, щоб ця ротація в них пройшла швидше і з більшими втратами. Також останнім часом противник почав застосовувати отруйні речовини по наших позиціях. Зокрема в лісі вони скидають газ невідомого походження. Тому іноді, після використання росіянами цього газу, нам доводиться евакуйовувати наших військовослужбовців", - розповів Дорошенко.
Офіцер Нацгвардії наголосив, що окупанти продовжують активно застосовувати авіацію по позиціях ЗСУ на Лиманському напрямку.
"Ворог активно продовжує використовувати міномети. Це відбувається цілодобово. Також із того, що несе найбільшу загрозу, так це їхня авіація. Працюють по наших позиціях досить часто. Зі сторони Білогорівки російська авіація часто залітає й обстрілює наші позиції", - додав він.
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