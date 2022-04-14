На лінії фронту ЗСУ знищили танк і 4 одиниці бронетехники окупантів, проте ворог зруйнував ще три будинки в Золотому на Луганщині, - Гайдай
Ще три будинки в Золотому на Луганщині росіяни зробили непридатними для життя, вісім атак ворога відбито
Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.
"На лінії фронту нашими захисниками у Луганській та Донецькій областях відбито вісім атак ворога, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему", – написав він.
Гайдай зауважив, що ворог воює в основному з мирним населенням: руйнує житлові будинки та грабує те, що вціліло.
Зокрема, ворожим вонгем вночі та ввечері 13 квітня зруйновано ще три будинку в Золотому.
"Скільки перемог вони отримали на полі бою? Вже упродовж місяця стоять на тих самих позиціях, або відступають, як на півночі. А от над мирним життям в росіян звитяг значно більше – десятки зруйнованих будинків щодня. Вони цим хизуються, а людям нема, де жити. Як от ще трьом родинам в місті Золоте, яке потрапило під вогонь ворога увечері та вночі", – розповів Гайдай.
- Раніше росіяни обстріляли житлові квартали Сєвєродонецька, спричинивши пожежу в багатоповерхівці.
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