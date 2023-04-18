На лівобережжі Херсонщині окупанти сидять на валізах й чекають, коли зможуть втекти, - депутат облради Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зауважив, що бойового духу в окупантів вже немає
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ постійно накривають вогнем угруповання ворога. Окупанти намагаються підвозити боєприпаси та ховати техніку на промисловій базі у Каховці. Скадовський район окупанти вважають безпечним для себе регіоном, але туди постійно прилітає. Де б вони не ховалися та не намагалися створювати військові резерви на лівобережній частині Херсонщини, їм це не вдається. Бойового духу в окупантів вже немає. Вони сидять на валізах та чекають, коли зможуть тікати від наших Збройних Сил, - наголосив Хлань.
За словами депутата Херсонської обласної ради, терористи почали мінувати лівобережну частину Херсонщини.
"Окупанти закопують вибухівку та бочки з невідомою речовиною у Новій Каховці та Каховці. Вони повторюють той самий сценарій, який відбувався на правому березі. Окупанти провели тотальне пограбування у Новій Каховці й Каховці. Останній тиждень терористи вивозили все обладнання та спецтехніку з Каховського магістрального каналу насосної станції", - додав Хлань.
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