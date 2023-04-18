Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ постійно накривають вогнем угруповання ворога. Окупанти намагаються підвозити боєприпаси та ховати техніку на промисловій базі у Каховці. Скадовський район окупанти вважають безпечним для себе регіоном, але туди постійно прилітає. Де б вони не ховалися та не намагалися створювати військові резерви на лівобережній частині Херсонщини, їм це не вдається. Бойового духу в окупантів вже немає. Вони сидять на валізах та чекають, коли зможуть тікати від наших Збройних Сил, - наголосив Хлань.

За словами депутата Херсонської обласної ради, терористи почали мінувати лівобережну частину Херсонщини.

"Окупанти закопують вибухівку та бочки з невідомою речовиною у Новій Каховці та Каховці. Вони повторюють той самий сценарій, який відбувався на правому березі. Окупанти провели тотальне пограбування у Новій Каховці й Каховці. Останній тиждень терористи вивозили все обладнання та спецтехніку з Каховського магістрального каналу насосної станції", - додав Хлань.

Українські військові спостерігають активну оборонну діяльність загарбників на лівобережжі Херсонщини, мінують ділянки, які вважають небезпечними та готуються до чергового "жесту"

Російський диктатор Володимир Путін нібито побував на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей









