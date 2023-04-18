Сили оборони повідомили, що війська РФ готуються до чергового "жесту" на Херсонщині

Про це повідомила в етері телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Російські окупанти дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів оборони — і першого, і другого, і третього. Намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно небезпечними, майже все узбережжя намагаються вкрити замінованими площами. Це, як кажуть херсонці на правому березі, народна прикмета — вони точно готуються до чергового жесту. Вони спакували намародерене майно, відправили, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії — це однозначно свідчить про те, що вони готуються", - розповіла вона.

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Також зазначається, що найбільшою загрозою для регіону вона називає повітряні атаки.

"З наземної зброї обстрілів стало трохи менше. За добу ми зараз фіксуємо 40-50 обстрілів. Але є повітряна активність", - сказала керівниця пресцентру.

Гуменюк зокрема повідомила, що зафіксована активність ударних дронів: "Ворог намагається бити ще глибше – далі в тил, не тільки тероризуючи прифронтові території. Вночі атаковано Снігурівську громаду – знову постраждав об’єкт промисловості, на щастя, без людських жертв".