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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу РФ здійснила 70 обстрілів Херсонщини: двоє людей загинули

За добу РФ здійснила 70 обстрілів Херсонщини: двоє людей загинули

16 квітня, 2023 неділя
11:57
Війна з Росією

Упродовж доби 15 квітня росіяни атакували Херсонщину 419 снарядами, пошкоджено будинки, школу й установу виконання покарань. Двоє людей загинули, двоє дістали поранення

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив – 70 обстрілів, випустивши 419 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", - зазначив голова адміністрації.

Так, окупанти поцілили в житлові квартали, територію школи та державної установи виконання покарань у Херсоні.

Через російську збройну агресію загинули двоє людей, ще двоє - дістали поранення.

  • Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 квітня російські терористи завдали авіаударів по Чернігівській та Сумській областях.
  • У ніч проти 16 квітня росіяни здійснили масовану атаку на Запорізьку область. У Комишувасі постраждала місцева церква, у якій не проводили службу, руйнувань зазнали й будівлі поруч. А на Миколаївщині від атак загинули два підлітки.
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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