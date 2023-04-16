За добу РФ здійснила 70 обстрілів Херсонщини: двоє людей загинули
Упродовж доби 15 квітня росіяни атакували Херсонщину 419 снарядами, пошкоджено будинки, школу й установу виконання покарань. Двоє людей загинули, двоє дістали поранення
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив – 70 обстрілів, випустивши 419 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", - зазначив голова адміністрації.
Так, окупанти поцілили в житлові квартали, територію школи та державної установи виконання покарань у Херсоні.
Через російську збройну агресію загинули двоє людей, ще двоє - дістали поранення.
- Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 квітня російські терористи завдали авіаударів по Чернігівській та Сумській областях.
- У ніч проти 16 квітня росіяни здійснили масовану атаку на Запорізьку область. У Комишувасі постраждала місцева церква, у якій не проводили службу, руйнувань зазнали й будівлі поруч. А на Миколаївщині від атак загинули два підлітки.
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