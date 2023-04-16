За добу РФ здійснила 70 обстрілів Херсонщини: двоє людей загинули

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив – 70 обстрілів, випустивши 419 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", - зазначив голова адміністрації.

Так, окупанти поцілили в житлові квартали, територію школи та державної установи виконання покарань у Херсоні.

Через російську збройну агресію загинули двоє людей, ще двоє - дістали поранення.