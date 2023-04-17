Ворог випустив 170 снарядів по Херсонській області минулої доби
Протягом 16 квітня російські війська 46 разів обстрілювали Херсонську область, а облцентр тричі
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Противник випустив по області 170 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
- 15 квітня російська армія вдарила по Таврійському мікрорайоні Херсона, 48-річна жінка та її 28-річна донька загинули через мінно-вибухові травми. Загалом упродовж доби росіяни атакували Херсонщину 419 снарядами, пошкоджено будинки, школу й установу виконання покарань. Двоє людей загинули, двоє дістали поранення.
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