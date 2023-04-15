Росіяни обстріляли Херсон: загинули дві жінки
15 квітня російська армія вдарила по Таврійському мікрорайоні Херсона, 48-річна жінка та її 28-річна донька загинули через мінно-вибухові травми
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"Після обіду російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайоні міста. Ворожі снаряди поціли в територію біля освітнього закладу", - зазначили в адміністрації.
Через обстріл загинули 48-річна жінка та її 28-річна донька.
Про атаку на Херсон раніше писав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Унаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинули двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям", - зазначив голова ОП.
- Нагадаємо, за минулу добу, 14 квітня, російська армія обстріляла Херсонську область 96 разів, унаслідок чого вісім людей дістали поранень.
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