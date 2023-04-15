Росіяни обстріляли Херсон: загинули дві жінки

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"Після обіду російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайоні міста. Ворожі снаряди поціли в територію біля освітнього закладу", - зазначили в адміністрації.

Через обстріл загинули 48-річна жінка та її 28-річна донька.

Про атаку на Херсон раніше писав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Унаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинули двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям", - зазначив голова ОП.